Promozione Campania/Girone A - Altra impresa del Rione Terra: Neapolis battuta nel playoff al Vallefuoco

Seconda impresa consecutiva per il Rione Terra. Dopo aver eliminato la Sessana nel primo turno, la squadra flegrea si conferma anche nella finale playoff del Girone A di Promozione. Ancora una grande e solida gara in trasferta, Navarra e compagni s’impongono sulla Neapolis allo Stadio Vallefuoco di Mugnano e sognano in grande in vista del prosieguo. Il gol partita arriva al 22’ per la vittoria di misura degli ospiti: ci pensa Granata, nell’habitat spareggi, a sbloccare il confronto e a regalare il successo ai suoi. Un lampo che porta il gruppo di Ivan Canè ad un passo dal salto di categoria. Il tecnico, al termine dell’importante sfida disputata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali: “Lo dicevo prima, questa squadra è straordinaria. Ad ottobre, quando mi hanno accolto, ho capito di avere a disposizione un gruppo vincente perché noi abbiamo già vinto. Non mi interessa ciò che accadrà la prossima settimana. Sono dei ragazzi straordinari, voglio dedicare questo successo a chi è andato in tribuna perché fanno sacrifici e mi è costata tanto la scelta. Chi gioca poco fa la differenza perché ci permette di allenarci al massimo. La forza del gruppo è importante, sono molto felice. Come si prepara quest’ultima settimana? Dobbiamo allenarci in maniera serena perché siamo un gruppo sereno: questo è l’aggettivo giusto. Cercheremo di recuperare qualcuno”.