Promozione Campania/Girone A - Neapolis capolista (almeno) per una notte: Nuova Napoli Nord ko

Si riprende la vetta per una notte, in attesa della risposta delle avversarie. La Neapolis trova la settima vittoria in campionato, allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano si concretizza il 2-0 rifilato alla Nuova Napoli Nord. Un successo interno per i grigioro che si affermano nel derby napoletano. Una marcatura per tempo consente ai padroni di casa di raccogliere l'intero bottino contro la compagine ospite: apre le danze Festa che si fa trovare pronto all'appuntamento col gol, il raddoppio porta la firma di Scippa che consolida la vittoria locale nella sfida valida per l'ottava giornata del Girone A di Promozione. Vola in vetta alla graduatoria la Neapolis che attende la replica del Castel Volturno, impegnato sul campo della Boys Caivanese (squadra che potrebbe mettersi a -1 dal secondo posto in caso di vittoria). La Nuova Napoli Nord resta nella zona calda ed è chiamata a una sterzata decisa per risalire la classifica.