Promozione Campania/Girone A - Neapolis ko nel big-match: il Castel Volturno si prende la vetta

Si ferma la marcia della Neapolis dopo cinque vittorie consecutive. Nel big-match di giornata, i napoletani escono sconfitti dal confronto diretto col Castel Volturno: casertani che vincono all'inglese, strappano tre punti pesanti agli avversari e si assicurano il primato in graduatoria col sorpasso effettuato. Blitz in esterna per i biancazzurri che impattano bene e costringono i padroni di casa ad inseguire già dall'avvio. Al 2' è Scielzo a sbloccare il match e mettere in discesa la sfida per i suoi. I locali provano a reagire, ma ci pensa De Lucia a raddoppiare a metà frazione: è precisamente il 25' quando si concretizza lo 0-2. Allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, la Neapolis cerca di riaprire la contesa ma nulla da fare: il Castel Volturno gestisce e al triplice fischio si prende il bottino. Per Sacco e compagni sarà fondamentale rifarsi già dalla prossima: in programma c'è la trasferta sul rettangolo verde del Casal Di Principe.