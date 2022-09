Promozione Campania/Girone A - La Neapolis festeggia, 2-1 alla Boys Caivanese

Squadra in casa

Squadra in casa Neapolis

Seconda giornata di campionato, il Girone A di Promozione riserva il testa a testa tra la Neapolis e la Boys Caivanese allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. La formazione di casa arriva al match con grande fiducia dopo la vittoria ottenuta al debutto sul campo della Puteolana 1909, gli ospiti puntano a dare continuità al tris rifilato al Micri nella prima gara del nuovo torneo. La partita tra le due squadre è equilibrata, ma al termine dei novanta minuti è la compagine locale ad essere premiata. Le marcature di Scippa e Sacco consentono alla Neapolis di conquistare il bottino pieno: alla Boys non basta la finalizzazione di Puca. Si chiude 2-1 il confronto del Vallefuoco. Il prossimo appuntamento per i gialloblù sarà sul manto verde del Rione Terra, i gialloverdi accoglieranno la Puteolana 1909 in casa.