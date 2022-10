Promozione Campania/Girone A - Micri di misura contro il Teano: decide Provenzano

Quarto appuntamento in campionato per il Micri, allo Stadio Borsellino di Volla arriva il Teano. Dopo due vittorie e una sconfitta nelle prime tre di campionato, i ragazzi di Marchisano sono chiamati all'impegno-verità: l'obiettivo è confermarsi nella parte alta della graduatoria. L'avversario non è da sottovalutare, i casertani approdano sul suolo napoletano con la volontà di raccogliere punti in ottica salvezza. La partita, nei novanta minuti regolari, è equilibrata e vive di fiammate sporadiche. C'è bisogno del timbro di Provenzano per i locali a metà ripresa per agguantare lunghezze pesanti. Il calciatore, sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, approfitta della respinta del palo e insacca a porta sguarnita. I padroni di casa conquistano il successo e superano l'ostilità rossoverde: è 1-0 al triplice fischio. Il prossimo match del Micri sarà in trasferta sul campo del Castelvolturno.