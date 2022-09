Promozione Campania/Girone A - Il Micri fa valere il fattore campo, Rione Terra abbattuto per 3-0

Secondo turno del Girone A di Promozione, allo Stadio Borsellino di Volla va in scena la partita tra il Micri e il Rione Terra. Due progetti interessanti e in netta crescita, due squadre alla ricerca della consacrazione all'interno della competizione. La partita si mette subito in salita per i flegrei che vanno sotto al 3' con la rete di Campagnuolo, bravo ad approfittare di un errore difensivo degli avversari in fase di impostazione. La reazione consiste nella grande mole di gioco degli ospiti che si fa insistente attorno alla mezz'ora. Prima con una grande azione di Gallo a sinistra e il cross per Lucignano, che mette a lato di testa, e poi al 33' con la punizione di Di Matteo dal limite, parata dal portiere sul suo palo. Nel momento migliore del Rione Terra, arriva però la svolta: lancio lungo della retroguardia del Micri che trova impreparata la difesa. Navarra, in un'uscita disperata, commette fallo e si becca l'espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica, all'ultimo minuto del primo tempo i flegrei sfiorano ancora il pareggio con Lucignano. Nella ripresa, i locali approfittano dell'uomo in più e al 65' raddoppiano con Auriemma che non sbaglia a tu per tu con l'estremo difensore. Il tris si concretizza all'83' con Vitale che sfrutta un rinvio errato della retroguardia e firma il 3-0 con un tiro all'incrocio.

Il tabellino

Micri: Di Noia, Varriale, Casella, Ronzullo (66′ Pino), Provenzano, Berrino, Carrese (58′ Auriemma), Di Noia Ge. (71′ Spoleto), Campagnuolo (84′ Martino), Bosco (81′ Vitale), Speciale.

Rione Terra: Navarra, Barletta (76′ Scherillo), D’Angelo (39′ Cappiello), Grella, Romano (58′ De Filippis), Petrone, Cirino, Granata, Gallo, Di Matteo (53′ Della Monaco), Lucignano (53′ Costagliola).

Arbitro: Francesco Pio Staiano di Castellammare di Stabia

Marcatori: 3′ Campagnuolo, 65′ Auriemma, 83′ Vitale