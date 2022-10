Promozione Campania/Girone A - Il Micri impatta sul Cellole, il Casal di Principe cala il tris alla Puteolana 1909

Ultima vittoria lo scorso 2 ottobre, per il Micri è stato un mese complicato. La formazione viene fermata anche nella sfida valida per l'ottava giornata del Girone A di Promozione dal Cellole. Secondo pareggio stagionale per entrambe le compagini, scese in campo allo Stadio Borsellino di Volla. Padroni di casa che sblocca il risultato con Khardziani al 17', passano venti minuti e Quintigliano pareggia. Al 59' ci pensa Campagnuolo a riportare avanti i napoletani, ma uno straordinario Quintigliano trova il 2-2 a pochi giri di cronometro dal novantesimo. Sconfitta interna invece per la Puteolana 1909 contro il Casal di Principe allo Stadio Vezzuto Marasco di Monte di Procida. Casertani al 26' in vantaggio con Annunziata, i flegrei premono e trovano il pari momentaneo. Dilaga poi la truppa ospite con il rigore di De Falco al 61' e col tris di Annunziata all'80'.