Promozione, penultima giornata alle porte: Ercolanese verso il salto di categoria, rischia una squadra isolana

Penultimo turno del campionato di Promozione, lo scenario campano è pronto a ufficializzare alcuni verdetti. Lotte serrate nelle parti alte delle graduatorie, bagarre altresì in chiave salvezza per le compagini partenopee. Obiettivi raggiunti, traguardi sfumati e delusioni stagionali: la venticinquesima giornata - che si giocherà in contemporanea domenica 10 aprile alle ore 16.00 - è vicina ad annunciare responsi fondamentali per le napoletane.

GIRONE A

Deve tirarsi fuori dalla zona playout la Boys Caivanese di Giuseppe Dello Margio. Trentadue punti in classifica, meno tre dalla salvezza diretta e un vantaggio di due lunghezze sul Lusciano. Domani pomeriggio, i gialloverdi saranno impeganti proprio sul rettangolo verde dei casertani. In palio c'è un bottino prezioso, Gelato e compagni hanno intenzione di agganciare la Polisportiva Puglianello impegnata tra le mura amiche contro la capolista Villa Literno.

GIRONE B

Una chiamata ad alimentare la meta playoff, l'altra decisa ad uscire dalla griglia playout: entrambe saranno attese da esami in trasferta. Il Cimitile di Angelantonio Galluccio, terza in graduatoria, sarà ospite della seconda della classe, il Solofra. Sul suolo irpino andrà in scena un confronto chiave per la fascia nobile. Il San Vitaliano, dal canto suo, sfiderà in esterna il più quotato Gesualdo: ai gialloblù servirà l'intera posta in palio per tenere il passo delle concorrenti e sognare il sorpasso su una tra Baiano e Montesarchio.

GIRONE C

Occhi puntati sul Girone C di Promozione. L'Ercolanese di Carlo Ignudi, dopo una strepitosa cavalcata, vuole mettere un punto sul torneo. La marcia trionfale potrà essere festeggiata col salto di categoria, l'Eccellenza attende i granata: tuttavia, c'è bisogno di un altro sforzo. I vesuviani saranno impegnati sul campo del retrocesso San Francesco, ultimo e con ben poche pretese. Il Quartograd, secondo e a meno quattro dalla vetta e ospite del Procida, vuole tenere a distanza il Rione Terra e mantenere il distacco di più di otto lunghezze. In questo modo, i ragazzi di Vincenzo Longobardi acquisiranno il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione fra le società seconde classificate nel Campionato Regionale di Promozione 2021/2022.

Discorso inverso per la truppa di Gennaro Monaco che vuole ridurre il gap dagli avversari e consolidare la terza piazza: per i flegrei c'è la sfida del Chiovato contro la Virtus Afragola. L'Oratorio Don Guanella Scampia accoglierà il Città di Casoria allo Stadio Landieri. Rischia seriamente il Lacco Ameno, in zona retrocessione e a meno quattro dai viola: i rossoneri, per evitare il peggio, dovranno battere la Vis Frattaminorese e sperare in un passo falso della squadra terzultima in classifica. La Montecalcio e il Terzigno, ambedue a quota 36 punti, si affrontano mentre la Puteolana 1909 farà visita al Sant'Anastasia.

GIRONE D

Ultime giornate di normale amministrazione per il Massa Lubrense, già sicuro del pass Eccellenza. I costieri, dopo aver vinto il campionato, sono pronti ad incrementare il rendimento in classifica con la sfida in trasferta contro il San Sebastiano. Rossoblù che, dal canto loro, cercano punti di spessore per la volata salvezza. Il Givova Capri Anacapri è intenzionato a blindare il secondo posto ed emulare il Quartograd con una possibile vittoria sul rettangolo verde dell'Atletico Pagani. Speranza inversa per il Santa Maria la Carità che, chiamata alla gara con la Viribus, vuole i playoff e si affida a una disfatta degli isolani.

Agerola deciso a tirarsi fuori dalla battaglia playout, gli uomini di Ciro Vivace devono tentare l'impresa sul manto erboso del San Vito, tagliato quasi fuori dalla possibilità di accedere agli spareggi d'alta fascia. Discorso analogo per il Victoria Marra che accoglierà la rivelazione Micri, mentre il Cercola andrà a sfidare il San Giuseppe. Partita tra scontente al San Michele: Gragnano e Striano sono già proiettate al prossimo campionato di Prima Categoria.