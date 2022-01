Promozione Campania/Girone A - Poker della Boys Caivanese al Vitulano

Una vittoria larga alla prima del nuovo anno solare nel fortino amico. La Boys Caivanese vince la contesa col Vitulano e conquista altri tre punti per l'obiettivo stagionale. Nonostante le difficoltà di formazione a causa di alcune defezioni, i padroni di casa sono riusciti nell'intento di portare a casa il bottino pieno. Partita che inizia con ritmi non elevati, nei primi minuti non accade nulla e l'unico sussulto è attorno al quarto d'ora con l'esterno della rete colpito da Gelato. Al 31' Soviero serve Malasomma in area, la girata dell'attaccante trova la strada sbarrata dall'estremo difensore. Passa un minuto: Fucito salta un avversario, serve Malasomma che con una conclusione timbra il vantaggio. Al 42' i gialloverdi sfiorano il raddoppio ancora con Malasomma su suggerimento di Boemio: sfera prima respinta dal portiere e poi tentativo bloccato dalla traversa. Ad avvio ripresa, la Boys fa 2-0. Traversone di Soviero da calcio piazzato, nessuno tocca e il pallone - dopo il tocco sul legno - si infila nel sacco. Al 74' il tris è del subentrato Torinelli in contropiede, all'87' l'autore del gol pennella per Di Micco che spinge nello specchio per il poker.

Il tabellino

Boys Caivanese: Viola, Troisi (68' Rullo), Boemio Trisbalto (55' Aversano L.), Aversano A., Catalano, Malasomma (83' Bassolino), Soviero (71' Torinelli), Barra (64' Di Micco), Fucito, Gelato. A disposizione: Buonocore, Falco, Cocozza, Centanni. Allenatore: Giuseppe Dello Margio

Vitulano: Truocchio, Buono, Ilario, De Filippo, Tirino (82' Glorioso), Boffa (62' Cusano A.), Goglia (77' Cusano D.), Pirozzolo, Cocchiaro (77' Fucci), Matarazzo, Vesce. A disposizione: Caporaso, Calabrese, Salvatore, Vetrone. Allenatore: Glorioso

Arbitro: Armando Tortoriello

Assistenti: Alfonso Pepe - Marco Donnarumma

Marcatori: 32' Malasomma (BC), 55' Soviero (BC), 74' Torinelli (BC), 87' Di Micco (BC)

