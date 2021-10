Promozione Campania, Girone A - La Boys Caivanese regola la Virtus Goti: Gelato e Fucito in gol

Spirito di rivalsa e voglia di rialzarsi. La Boys Caivanese, nel match valido per la quarta giornata del Girone A di Promozione, ospita la Virtus Goti a Cardito. La partita, disputata su un campo pesante a causa della pioggia, si è chiusa con la vittoria per l'organico di Dello Margio.

Al 12' Fucito entra in area di rigore, ma trova il portiere sulla sua strada. Al 38' ci prova Barra con una conclusione da posizione defilata che non termina distante dallo specchio. L'ultimo tentativo della frazione iniziale è per Torinelli al 40' con un tentativo che chiama in causa l'estremo difensore. Approccio diverso nel secondo tempo per i padroni di casa che spingono sull'acceleratore fin dalle battute d'avvio. Al 46' ancora Torinelli, scatenato e in giornata di grazia, gira verso la porta una spizzata di Barra: De Rosa para. È al 64' che si sblocca la sfida. Rullo serve Gelato che si mette in proprio e sfida il marcatore: una volta saltato, converge verso il centro e lascia partire un destro a giro che si impenna finendo in rete. Al 72' arriva il raddoppio con Torinelli che ruba la sfera ad Aiello, scodella per Barra che, a sua volta, appoggia per Fucito: tap-in vincente e 2-0 gialloverde. A otto dal termine, i beneventani si fanno vedere con un tiro di Francini dai venti metri, una deviazione fa carambolare la palla sul palo.

Il tabellino

B. Caivanese: Russo, Brianese, Rullo (74' Falco), Centanni (65' Soviero), Fusco, De Chiara, Malasomma, Torinelli, Barra (85' Di Micco), Fucito (88' Sanseverino), Puca (53' Gelato). A disposizione: Buonocore, Boemio, Buiano, Marino, Allenatore: Gallo (Dello Margio)

Virtus Goti: De Rosa, Ciano, Aiello, Pace, De Mattei, Stellato (65' Demba), D'Anna, Franchini, Ferraro, Chianese (66' Nastro), Diallo. A disposizione: Piscitelli, Casella, Compare, Esposito, De Lucia, Giaquinto, Errico. Allenatore: Di Pippo

Arbitro: Esposito Massimo di Torre del Greco

Assistenti: Martella Lorenzo e Romano Roberto di Torre del Greco

Marcatori: 64' Gelato, 72' Fucito

Ammoniti: Diallo, Aiello, Puca, Franchini, Malasomma, Rullo, Fucito