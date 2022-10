Promozione Campania/Girone A - Successo di misura della Boys Caivanese sulla Virtus Goti

Una Boys Caivanese concreta, lucida e ben organizzata si afferma nella gara casalinga con la Virtus Goti. Tre punti importanti per la compagine di Dello Margio che si assesta nella parte alta della graduatoria. Per gli ospiti, invece, si materializza la quinta sconfitta in sei partite disputate.

Prima frazione di gioco molto equilibrata, le formazioni in campo si affrontano a viso aperto e a buon ritmo. Al 9' Fammiano sfiora l'incrocio dei pali, la reazione locale arriva cone le incursioni del solito Fucito. Al 29' si sblocca la sfida. Mennillo si mette in evidenza con una giocata personale, supera tre avversari e serve Desiato: da due passi, l'attaccante gialloverde non sbaglia.Al 31' Verde - in posizione dubbia - si fa neutralizzare da Buonocore. Lo spartito non cambia nella ripresa. La Virtus Goti alza il baricentro nel tentativo di agguantare il pareggio. L'unico pericolo arriva al 74': tocco ravvicinato di Rullo, miracolo di Buonocore che smanaccia il tiro. La sfera danza sulla parte alta della traversa e ritorna tra le braccia dell'estremo difensore.. Nel finale qualche buona trama in contropiede per la Boys Caivanese, ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Cerchia, Criscito, Pepe (47' Soviero), Golino, De Chiara (78' Bassolino), Mennillo (89' Iodice), Silvestre (57' Mellone), Desiato (66' Laurenza), Fucito, Puca. A disposizione: Paparo, Coppola, Di Micco, Granata, Laurenza. Allenatore: Giuseppe Dello Margio

Virtus Goti: Gianlaurito, Dello Iacono (87' Speranza), Barra, Larucci (87' Napolitano), Giunta, Rispoli, Verde (69' Di Nardo), Vitagliano (63' Piccirillo), Ruffo, Gelato, Fammiano. A disposizione: Riccio, Angelino, Faccetta, Pilogallo. Allenatore: Del Prete

Arbitro: Roberta Esposito di Avellino

Marcatori: 29' Desiato

Ammoniti: De Chiara, Cerchia, Mellone, Gianlaurito