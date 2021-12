Promozione Campania/Girone A - La Boys Caivanese riprende il Villa Literno: è 1-1 al Papa di Cardito

Sfida ad alta quota allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. La Boys Caivanese, a poche lunghezze dalla griglia playoff, affronta la seconda della classe, il Villa Literno. Nella giornata gialloverde, la partenza è favorevole al gruppo di Dello Margio mentre gli ospiti faticano a imporre la propria idea di calcio. La prima fiammata è un colpo di testa di Barra che trova la risposta di Orefiche, il portiere si distende e salva il risultato. Al 18' da calcio piazzato cambia il risultato. Scielzo pennella per Maturo che di testa buca Buonocore e porta i biancorossi in avanti. La reazione dei locali è un tentativo di Malasomma, la conclusione è larga. Al 37' fallo di Orefice e calcio di rigore per la Boys. Dagli undici metri si presenta Malasomma che non sbaglia e pareggia i conti. Casertani pericolosi ad avvio ripresa con un colpo di testa largo di Pellini. Ci prova anche Annunziata che non trova lo specchio della porta. Al 75' una punizione di Castiglione si stampa contro la traversa. Nel finale, i gialloverdi vicini alla vittoria con Orefice e Di Micco, su quest'ultimo è miracoloso Ciontoli. Espulsi Laezza e De Chiara, il match termina 1-1.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Cerchia, Criscito (55' Puca), Falco 01 (89' Di Micco), Aversano A., De Chiara, Malasomma, Aversano L., Barra (55' Torinelli), Fucito, D'Angelo (80' Soviero 01). A disposizione: Viola, Rullo 02, Brianese, Puca, Torinelli, Boemio 04, Troisi 02. Allenatore: Dello Margio

Villa Literno: Orefice 02 (88' Ciontoli), Pellini, Giannetti 01, Castiglione (92' Architravo), Silvestro, Laezza, Maturo, Russo, Annunziata (88' Galloppa 02), Scielzo, Laureto (78' Ferraro 02). A disposizione: Galloppa 02, Fedele 02, Architravo 02, Albano 03, Romano 04, Massimo 04, Diana 03. Allenatore: Formicola

Arbitro: Giuseppe Pisano (Ercolano)

Assistenti: Salvatore Capasso (Ercolano) - Julian Giunta (Ercolano)

Marcatori: 18' Maturo, 37' rig. Malasomma

Ammoniti: Criscito, Castiglione, Malasomma, Orefice, Aversano L., Puca

Espulsi: 86' Laezza, 96' De Chiara