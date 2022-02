Promozione Campania/Girone A - Porte inviolate nella gara tra Boys Caivanese e Sporting Pietrelcina

Diciottesimo turno del Girone A di Promozione. A Cardito va in scena l'incontro tra Boys Caivanese e Sporting Pietrelcina. Si tratta del big-match di giornata: i gialloverdi sono intenzionati a proseguire nella striscia di imbattibilità tra le mura amiche e per restare agganciati al treno playoff, i beneventani per tenere la scia della capolista e rincorrere il primo posto.

La cronaca si apre all'8' con l'unica palla gol nitida costruita dagli ospiti con Fusco, lesto a girare verso lo specchio e costringere Buonocore alla respinta. Al 23' spiovente di Boemio e colpo di testa di Gelato che finisce alto di un soffio. È una frazione abbastanza sterile, le occasioni sono sporadiche e nei primi quarantacinque minuti non succede nulla di interessante. La musica cambia nel corso della ripresa per merito dei padroni di casa che affrontano la seconda parte con maggiore determinazione. Al 46' punizione dai venti metri battuta da Criscito, Zotti risponde presente. Passa un minuto e Centanni scalda i guantoni dell'estremo difensore. Al 68' anaggio falcia Torinelli in piena area, il direttore di gara lascia proseguire e non segnala nulla. Al 72' girata dal limite di Malasomma che sfiora il palo. Al 79' ospiti con l'inferiorità numerica, Morganella abbatte Torinelli e si becca il secondo giallo. Sul punto d'esecuzione c'è Malasomma, ma la conclusione trova il riflesso di Zotti. Proteste per i locali all'86' per un possibile tocco di braccio in area, nel finale Gelato ci prova in due occasioni: il risultato però non cambia. Il match di Cardito termina 0-0.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Boemio, Falco (83' D’Angelo), Soviero (54' Fusco), Criscito, Cerchia, Malasomma, Centanni, Barra (62' Torinelli), Fucito, Gelato. A disposizione: Viola, Bassolino, Brianese, Cocozza, D'Ambra, Trisbalto. Allenatore: Giuseppe Dello Margio

Sporting Pietrelcina: Zotti, Panaggio (77' De Ieso), Frasciello, Attanasio (62' De Girolamo), Morganella, Saginario, Ascione, Garzone, Fusco, Quattrocchi, D'Andrea (82' Calandro). A disposizione: Guarente, Borrillo, Botticella, Giangregorio, Della Concordia, Varricchio. Allenatore: Pasquale Catullo

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Assistenti: Marco Polichetti di Salerno - Roberto Infante di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Fusco (BC), Morganella (SP)

Espulso: 79' Morganella (BC) per doppia ammonizione