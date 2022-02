Promozione Campania/Girone A - Pari tra Boys Caivanese e Sessana: a Malasomma risponde Esposito

Occasioni sprecate, risultato che condanna. Parzialmente. Boys Caivanese senza vittoria allo Stadio Vittorio Papa di Cardito, con la Sessana matura soltanto un pareggio. Troppe le opportunità divorate dalla formazione di Dello Margio che deve accontentarsi della divisione della posta in palio con gli avversari.

Subito pericolosi i gialloverdi con Malasomma che si ritrova tra i peidi una svirgolata della difesa, l'attaccante non sfrutta il regalo. Al 15' Mormile si assicura il pallone dopo un tiro-cross di Gelato, al 22' Cerchia anticipa tutti ma spedisce alto sopra la traversa. Al 34' Gelato inventa per Barra, anticipato in angolo al momento del tiro. Al 42' i padroni di casa protestano per un golo annullato a De Chiara, lesto ad insaccare su una respinta in tuffo del portiere su conclusione dal limite. Match più pimpante nel corso del secondo tempo. Al 47' Esposito colpisce col braccio in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi: è penalty. Dal dischetto si presenta Malasomma che non fallisce. Al 52' Mugione serve Abate che calcia sul fondo, sul ribaltamento di fronte è Falco a divorarsi il raddoppio. Al 75' pareggio degli ospiti da calcio d'angolo: Esposito sfrutta la disponibilità di un pallone vagante e deposita in rete di testa. Si accende il duello tra Mormile e Cerchia, il guardiano della Sessana è attento e sventa le giocate gialloverdi. Nel recupero, la truppa di Capaccione non realizza la rimonta con Abate.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Boemio, De Chiara, Falco (77' D'Angelo), Aversano, Cerchia, Malasomma, Centanni, Barra (69' Torinelli), Fucito (86' Puca), Gelato. A disposizione: Viola, Troisi, Soviero, Fusco, D'Ambra. Allenatore: Dello Margio

Sessana: Mormile, Nardi (69' Cimorelli), Di Iorio, Celio (12' Nugnes), Esposito, Abate, Fava, Otranto, Marraffino, Mugione, Lunardo. A disposizione: Verdolotti, Esposito, Loffredo, Fava Passaro, Cresci. Allenatore: Capaccione

Arbitro: Rosanna D'Ambrosi di Nocerca Inferiore

Marcatori: 47' rig. Malasomma (BC), 75' Esposito (S)

Ammoniti: Falco (BC) Nardi, Fava, Cimorelli (S)