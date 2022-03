Promozione Campania/Girone A - Boys Caivanese sconfitta a Cardito: Ponte corsaro in trasferta

Una domenica da dimenticare per la Boys Caivanese che crolla a Cardito nella sfida, valida per la ventiduesima giornata del Girone A di Promozione, contro il Ponte. Sanniti che si impongono al termine di novanta minuti pirotecnici, ricchi di emozioni e con ben cinque reti. Sorpasso in classifica ad opera della truppa di Antonio Mauro sulla compagine di Giuseppe Dello Margio.

Prima opportunità interessante al 3' con un tiro di Simone dalla distanza, la retroguardia di casa risponde presente e chiude in angolo. Dalla bandierina, traversone di Tommaselli per Lepore che stacca e insacca alle spalle di Viola. Al 26' Fiscariello parte in posizione dubbia e scodella al centro per Moccia: l'attaccante, tutto solo, non fallisce e raddoppia per gli ospiti. Alla mezz'ora, i locali accorciano. Gelato conquista un calcio di punizione nella trequarti avversaria: lo stesso centravanti si incarica dell'esecuzione e il pallone, pennellato in area, trova la deviazione vincente di Aversano. Passano pochi secondi e la Boys pareggia con Fucito che riceve da D'Angelo e scarica una conclusione che si infila nell'angolo basso alla destra del portiere. La ripres asi apre con un colpo di testa di Barra che manda alto. Al 62' ci prova Gelato dalla distanza, Asta è attento. Al 68' il palo salva i gialloverdi su tentativo di Santamaria, poco dopo Santosuosso cerca la gioia ma Viola alza sopra la traversa. Al 73' Moccia si mette in evidenza con una grande iniziativa che vale il 2-3 definitivo. Nel finale da segnalare il rosso per Torinelli.

Il tabellino

Boys Caivanese: Viola, Boemio, Criscito (79' Rullo), D'Angelo (85' Falvo), Cerchia, De Chiara, Malasomma, Aversano (61' Fusco), Barra (61' D'Ambra), Fucito, Gelato (71' Torinelli). A disposizione: Buonocore, Soviero, Centanni, Troisi. Allenatore: Dello Margio

Ponte: Asta, Fiscariello, Lepore, Vosa, Tommaselli (61' La Porta), Del Priore, Varricchio, Santosuosso (85' De Ioanna), Simone, Moccia, Santamaria. A disposizione: Manco, Martino, Inzeo, Fiore. Allenatore: Mauro

Arbitro: Stefano D'Amato di Salerno

Marcatori: 4' Lepore (P), 26' Moccia (P), 30' Aversano (BC), 32' Fucito (BC), 73' Moccia (P)

Ammoniti: De Chiara, Fucito, Aversano, Fusco (BC), Del Priore, Lepore, Vosa, mister Mauro dalla panchina (P)

Espulsi: 74' Torinelli (BC)