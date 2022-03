Promozione Campania/Girone A - La Polisportiva Puglianello abbatte la Boys Caivanese in rimonta

Tonfo interno per la Boys Caivanese che crolla nella sfida con la Polisportiva Puglianello. Una ventiquattresima giornata da dimenticare per la formazione di Dello Margio che deve piegarsi contro la compagine sannita. Entrambe arrivano al match a pari lunghezze in classifica e con l'obiettivo di risalire la china per lasciare la zona playout.

La cronaca si apre con una conclusione di Ferrante dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, ma Buonocore controlla senza problemi. I padroni di casa rispondono con un tiro di D'Angelo su servizio di Barra, Di Matteo risponde presente. Al 9' l'estremo difensore locale deve opporsi all'acrobazia di Ferrante, al 26' Boys in vantaggio con Gelato che infila la sfera all'incrocio. Al 34' Boemio sfiora il raddoppio con una rasoiata, sul capovolgimento di fronte Palma approfitta di un angolo di Chianese e fa 1-1. Nel finale di frazione Dragone lascia partire un bolide che trafigge Buonocore per la rimonta ospite. Nel secondo tempo, i partenopei vanno alla ricerca del pareggio, ma Di Matteo respinge i tentativi di Fucito. A metà secondo tempo è la traversa a negare la gioia a Fusco. Nelle battute conclusive, un rigore di Capossella e un tocco di Gioventù definiscono il poker del Puglianello sul campo della Boys Caivanese.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Troisi (64' Puca), Criscito, D'Angelo (66' Fusco), Aversano A., Cerchia, Boemio, Centanni, Barra (58' D'Ambra), Fucito, Gelato. A disposizione: Viola, Mariniello, Brianese, Catalano, Trisbalto, Aversano L. Allenatore: Dello Margio

Puglianello: Di Mattelo, Geloso, Capossella, Gioventù, Simone (79' Mastroianni), Ferrante, Chianese (75' Rea), Palma, Dragone, Zerillo, Pascale. A disposizione: Morriello, Nostrale, Nuzzi, Plenzik, Izzo, Amanteo, Massa. Allenatore: Ventura

Arbitro: Grimaldi di Nola

Marcatori: 26' Gelato (BC), 37' Palma (P), 45' Dragone (P), 83' rig. Capossella (P), 89' Gioventù (P)

Ammoniti: Troisi, Cerchia, Buonocore (BC)