Promozione Campania/Girone A - Tris della Boys Caivanese al Lusciano

Una partita perfetta e diligente della Boys Caivanese che abbatte il Lusciano a Cardito e dimostra di essere un'autentica schiacciasassi tra le mura amiche. Gialloverdi straripanti già ad avvio match, frutto di un gioco fluido e ben costruito. Al 5' è Barra a creare la prima occasione su imbeccata del solito Gelato, il colpo di testa è largo. Due giri di lancette dopo, dagli sviluppi di un angolo calciato da Criscito, Brianese svetta e sigla il vantaggio. La reazione degli ospiti è una botta di Mazzocchella che non inquadra lo specchio. Al 15' si concretizza il raddoppio con un'invenzione di Luca Aversano che taglia il campo con un lungo lancio per Malasomma che calcia dall'interno dell'area e mette la sfera nell'angolo opposto. A metà frazione, Aversano e Brianese sfiorano il tris. Al 27' Gelato serve Falco che gira al centro per Barra, lesto in allungo: il portiere disinnesca. Alla mezz'ora Difficile sciupa l'opportunità per riaprire il match. Nella ripresa si abbassa l'intensità, soltanto un lampo di Mazzocchella costringe Buonocore all'intervento. Nel finale, su un contropiede, Malasomma lavora un buon pallone, si infila in area e serve Falco: la conclusione è respinta. Sulla ribattuta arriva di testa Puca che timbra il 3-0.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Brianese (75' Troisi), Criscito, Falco, Aversano A., Cerchia, Malasomma (86' Torinelli), Aversano L.(67' Trisbalto), Barra (75' Puca), D'angelo, Gelato (85' Rullo). A disposizione: Viola, Boemio, Mariniello, Di Micco. Allenatore: Dello Margio

Lusciano: Riccio, Ferraiulo, Piccirillo, Mormile, D'Aniello, Bassi (46' Celiento), Esposito (51' Speranza), Baratti (80' D’Alterio), Marzocchella (73' Bottigliero), Mugione, Difficile (67' Dokay). A disposizione: Ilardi, D'Elia, Gervasio, Astarita. Allenatore: Sena

Arbitro: De Sio di Salerno

Assistenti: Meoli di Benevento e Galbiati di Ercolano

Marcatori: 7' Brianese, 15' Malasomma, 86' Puca

Ammoniti: Gelato, Cerchia, Bassi, Ferraiuolo

Espulsi: 83' Cerchia