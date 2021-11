Promozione Campania/Girone A - La Boys Caivanese ok sul Cellole: Gelato e Malasomma protagonisti di giornata

Un confronto tra due squadre (quasi) agli antipodi. La Boys Caivanese, allo Stadio Vittorio Papa di Cardito, attende il Cellole. I padroni di casa sono reduci da un avvio altalenante, c'è la necessità di conquistare punti in chiave salvezza. Gli ospiti, in scia della vetta, cercano lunghezze per non perdere il contatto con la prima posizione. I novanta minuti sorridono ai gialloverdi che vincono per 3-2, i rossoblù sono staccati dal Villa Literno in graduatoria.

Confronto equilibrato, il team locale tiene il pallino. Marchitelli apre le danze con un tiro dalla distanza, la risposta della Boys arriva con Gelato che non inquadra lo specchio. Al 6' Soviero impegna l'estremo difensore casertano che si rifugia in angolo: dallo stesso, ancora il centrocampista fa partire un tiro-cross che accarezza la parte alta della traversa. Al 9' Marchitelli - con una grande girata dal limite - insacca all'angolino. La brigata di Dello Margio non si scompone e al 29' pareggia con Gelato abile a raccogliere una respinta della difesa e infilare il pallone alle spalle di Colino. Il primo tempo si spegne con una conclusione ravvicinata e imprecisa di Cicala.

La musica non cambia nel corso della ripresa, Barra e Fucito provano ad impensierire gli avversari senza successo. Al 65' i rossoblù restano in dieci per il doppio giallo sventolato dall'arbitro ai danni di Petrillo. Cocozza si rende protagonista con una botta che termina fuori poco dopo il suo ingresso. Al 76' il subentrato supera di testa il portiere in uscita disperata ma si vede cancellare il gol da un intervento sulla linea di un difensore. All'82' la Boys rimonta: Malasomma si libera in dribbling e scodella per Gelato che controlla e sigla il 2-1. Nei minuti di recupero, il Cellole pareggia con Caiazzo in mischia. In extremis i gialloverdi trovano la gioia del definitivo 3-2 con la zuccata di Malasomma.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Troisi (85' Aversano A.), Criscito, Soviero, Cerchia, De Chiara, Malasomma, Aversano L.(81' Centanni), Barra (71' Cocozza), Fucito (75' Di Micco), Gelato (83' Falco). A disposizione: Russo, Rullo, Buiano, Puca. Allenatore: Giuseppe Dello Margio

Cellole: Colino, Di Meo, Petrillo, Lepore (41' Russo - 85' Karchak) Fabozzi, Marra, Cicala, Civita (60' Ruberto), Quintigliano, Marchitelli, Russo (60' Caiazzo). A disposizione: Petorella, Lisenni, Fusco, Aversano, Terlizzi. Allenatore: Michele Cimino

Arbitro: Rosanna D'Ambrosi (Nocera Inferiore)

Assistenti: Marco Infante - Raffaele Meola (Battipaglia)

Marcatori: 9' Marchitelli (C), 29' e 82' Gelato (BC), 91' Caiazzo (C), 93' Malasomma (BC)

Ammoniti: Di Meo, Fucito, Cicala, Petrillo

Espulso: Petrillo (C)