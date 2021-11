Promozione Campania/Girone A - La Boys Caivanese cala il poker: Castelvolturno ko al Papa

Una domenica da incorniciare per la Boys Caivanese che vince al Vittorio Papa di Cardito contro il Castelvolturno. Un successo che spedisce i gialloverdi a una sola distanza dalla griglia playoff: tuttavia, è arrivato il sorpasso sulla brigata casertana con il bottino conquistato oggi. Il match si apre al 12' con un angolo di Soviero che pesca Barra, il colpo di testa sfiora il palo. Esito diverso - e stavolta vincente - per il giocatore locale su assist di Gelato un minuto più tardi: lo stacco vale il vantaggio. Al 17' Aversano non inquadra lo specchio, al 20' c'è il raddoppio con Gelato che conquista il pallone, dribbla un difensore e lancia per Barra lesto ad infilarsi tra le maglie avversarie e battere l'estremo difensore in uscita. Al 34' un colpo di testa di Gracco trova Buonocore sulla sua strada, in pieno recupero Soviero manca il tris. Ad inizio ripresa, la Boys segna il terzo gol con Gelato: la conclusione a giro si infila nell'angolo lontano. Al 64' il gruppo locale timbra il poker con Malasomma. Controllo totale nel finale, i ragazzi di Dello Margio conquistano tre punti chiave.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Troisi, Criscito, Soviero (84' Cortese), Aversano A., De Chiara, Malasomma, Aversano L. (72' Fusco), Barra (69' Puca), Fucito (63' Falco), Gelato (63' Torinelli). A disposizione: Viola, Rullo, Cerchia, Trisbalto. Allenatore: Dello Margio

Castelvolturno: Compagnone, Di Gennaro, Izzo (58' Starace), Iervolino, Tuccillo, Supino, Gracco (41' Carannante), Napoletano, Gaudino, Greco, Pollio. A disposizione: Ucciero, Vacca, Vanità, Mauriello, Antonucci, Fargnoli. Allenatore: Perna

Arbitro: Piergiorgio Grasso da Benevento

Assistenti: Michele Sabbarese (Salerno), Salvatore Avallone (Ercolano)

Marcatori: 13' e 20' Barra (BC), 46' Gelato (BC), 64' Malasomma (BC)

Ammoniti: Compagnone, Greco, De Chiara, Fucito, Di Gennaro.

Espulso: al 27' il tecnico del Castelvolturno Perna per proteste verso il direttore di gara.