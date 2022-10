Promozione Campania/Girone A - Pareggio tra Boys Caivanese e Castel Volturno

Pareggio con reti tra Boys Caivanese e Castel Volturno nella sfida giocata allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. La prima frazione di gioco parla a favore dei casertani, che sin dalle prime battute cercano di imporre ritmo e gioco. Più vivace la ripresa, con i padroni di casa che giocano liberi e con determinazione. La prima conclusione arriva al 10' con un tiro dalla distanza di Colella. Al 16' la palla giusta per il vantaggio arriva sui piedi di Gondola ben smarcato da un'invenzione di Scielzo, l'attaccante controlla e lascia partire un velenoso sinistro a giro, si distende in tuffo e riesce a respingere l'estremo difensore gialloverde. Al 29' altra grossa occasione per i casertani, errato disimpegno dei padroni di casa e palla sui piedi di Scielzo: il tiro va alto sopra la traversa. Al 37' ci prova Puca, ma il risultato resta immutato. Ad avvio ripresa, un traversone di De Chiara non trova l'impatto di Torinelli. Poi tocca a De Lucia ritagliarsi uno doppio spazio. Al 56' Scielzo inventa per Gondola che scodella al centro dove arriva Pingue che spinge la sfera in porta. Al 59' Montesano dribbla un avversario e scarica un bolide verso la porta: pallone in rete e gioia allo Stadio Papa. Alla mezz'ora del secondo tempo, De Chiara si divora un rigore e l'occasione per portare avanti la Boys.

Il tabellino

Boys Caivanese: Paparo, Cerchia, De Chiaro (88' Bassolino), Soviero, Lanzillo, Golino, Puca (68' Desiato), Mellone, Di Micco (53' Pepe), Iodice (53' Montesano), Torinelli (74' Laurenza). A disposizione: Russo, Criscito, Silvestre, Granata. Allenatore: Giuseppe Dello Margio

Castel Volturno: Martucci, De Matteis, Capogrosso, Gallo, Parisi (70' Ciotola), Colella, Pingue, Granato, Gondola, Scielzo (67' Marraffino), De Lucia. A disposizione: Aronne, Solaro, Coppola, Dike, Garofano, Sannazaro. Allenatore: Valerio Angelo

Arbitro: Pepe di Nocera Inferiore

Marcatori: 56' Pingue, 59' Montesano

Ammoniti: Golino, De Chiara, Mellone, Parisi, Montesano, De Lucia, Capogrosso, Pepe