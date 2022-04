Promozione Campania/Girone A - Boys Caivanese, salvezza al fotofinish: Aquile Rosanero ko a Cardito

Ultima giornata del Girone A di Promozione, per la Boys Caivanese di Giuseppe Dello Margio c'è un solo imperativo: vincere per assicurarsi la permanenza nella categoria. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito approda il fanalino di coda della competizione, le Aquile Rosanero Caserta.

La partita si sblocca al 10'. Torinelli si infila tra le maglie casertane, entra in area di rigore ed è falciato: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri va Malasomma che trova il varco vincente, nonostante la deviazione e l'intuizione del portiere. Al 15', a sorpresa, gli ospiti pareggiano sugli sviluppi di un angolo: Desiato svetta di testa e mette alle spalle del portiere. Rabbiosa la reazione dei Boys che al 26' ritornano in vantaggio. Boemio, dal vertice dell’area, scodella la sfera sul palo lontano dove arriva Malasomma che di testa fa 2-1. Al primo affondo della ripresa si materializza il terzo gol. Fa tutto Torinelli che conquista il pallone su una respinta della difesa e trafigge Auletta con una conclusione perfetta. Al 56' Fusco colpisce la traversa, al 59' Torinelli cala il poker con un tiro-cross che inganna l’estremo difensore casertano. Al 72' azione personale di Puca che parte da centrocampo, resiste alle cariche dei difensori, arriva al limite e lascia partire una botta imprendibile. Al 75' il legno si oppone a Puca, al 79' è la traversa a negare la gioia a Barra. Nel finale c'è gloria anche per D'Angelo, lesto a ribadire in rete una parata di Auletta. Al triplice fischio, esplode l'impianto che festeggia la salvezza dei gialloverdi.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Boemio, Falco (73' D'Ambra), Fusco (75' Trisbalto), Cerchia, De Chiara, Malasomma (75' Barra), Centanni (610 Soviero), Torinelli (65' Rullo), Puca, D'Angelo. A disposizione: Viola, Criscito, Troisi, Gelato. Allenatore: Dello Margio

Aquile Rosanero: Auletta, Casella, D'Antuono, Arigò (81' Lupo), Esposito, Giaquinto (85' Laraspata), Maddaluno (58' Piccolo), Smeragliuolo, Ferraro (81' Altruda), Desiato, Fusaro. A disposizione: Testa. Allenatore: Di Lernia

Arbitro: Gaetano Pecora di Agropoli

Marcatori: 10' rig. Malasomma (BC), 15' Desiato (AR), 26' Malasomma (BC), 48' Torinelli (BC), 59' Torinelli (BC), 72' Puca (BC), 86' D'Angelo (BC)

Ammoniti: De Chiara (BC), Maddaluno (AR)