Promozione Campania/Girone A - Neapolis ok, la Nuova Napoli Nord dilaga. Virtus Afragola, sconfitta tra i dubbi contro il Rione Terra

Ventottesima giornata del Girone A di Promozione, in campo le napoletane per il terzultimo turno della competizione. La Neapolis conquista la diciannovesima vittoria, battuta per 2-1 la Sessana allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Padroni di casa in vantaggio al 25’ con il rigore di Catena, il raddoppio è ancora firmato dal calciatore locale a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa, gli ospiti accorciano con Marraffino e provano il forcing: il risultato non cambia più, al triplice fischio sorride la compagine grigioro. La Virtus Afragola lascia il Chiovato a mani vuote e con tanta amarezza, il Rione Terra vince la sfida interna. Sul banco degli imputati però finisce la conduzione di gara. Passato il quarto d’ora di gioco, l’arbitro punisce con un rigore un contatto in area: dal dischetto si presenta Cirino che non sbaglia. La formazione di Boemio va a caccia del pareggio, ma ad avvio ripresa i flegrei raddoppiano con Lucignano che batte in uscita l’incolpevole Speranza. Soltanto al 73’ Castaldo sfrutta l’assistenza dalla destra di Pengue e fa 2-1. Nel finale, il signor Amitrano allontana Iaquinangelo dal rettangolo da gioco per doppio giallo e poco dopo anche mister Boemio. La Virtus ci prova nelle battute conclusive, ma non basta. Botta e risposta tra la Puteolana 1909 e il Vitulazio, termina 1-1 la partita del Vezzuto-Marasco: spettro retrocessione per i granata. La Nuova Napoli Nord va di goleada sul campo del Teano: manita nel segno di Sacco, Torromacco, Rizzo e Sinigaglia, autore di una doppietta. La Boys Caivanese supera la Polisportiva Puglianello: match winner Golino.

I risultati

Neapolis-Sessana 2-1, Catena (N), Catena (N), Marraffino (S)

Rione Terra-Virtus Afragola 2-1, Cirino (RT), Lucignano (RT), Castaldo (VA)

Puteolana 1909-Vitulazio 1-1

Teano-Nuova Napoli Nord 0-5, Sacco (N), Torromacco (N), Rizzo (N), Sinigaglia (N), Sinigaglia (N)

Boys Caivanese-Polisportiva Puglianello 1-0, Golino (BC)

Sanciprianese-Micri domenica 2 aprile ore 12.00