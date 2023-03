Promozione Campania/Girone A - Sconfitte per Micri e Puteolana 1909, le altre in campo nei posticipi

La Promozione torna in campo per affrontare la venticinquesima giornata del Girone A di Promozione. Alla Puteolana 1909 non bastano due gol, di cui uno del solito Sanguineti che sblocca la partita e di Cristiano per il momentaneo pareggio. Il Cellole ribalta con la doppietta di Palumbo e il guizzo di Sorrentino. Tris della Polisportiva Puglianello al Micri: Monaco Di Monaco spiana la strada attorno al quarto d’ora e raddoppia nel finale. Cennamo chiude i giochi per il 3-0 definitivo.

I risultati

Polisportiva Puglianello-Micri 3-0, Monaco Di Monaco (P), Monaco Di Monaco (P), Cennamo (P)

Cellole-Puteolana 1909 3-2, Sanguineti (P), Palumbo (C), Sorrentino (C), Cristiano (P), Palumbo (C)

Virtus Afragola-Neapolis domenica 12 marzo ore 10.30

Casal di Principe-Rione Terra domenica 12 marzo ore 15.00

Nuova Napoli Nord-Boys Caivanese domenica 12 marzo ore 15.30