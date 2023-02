Promozione Campania/Girone A - Micri ribaltato, bene Rione Terra e Neapolis. Virtus Afragola beffata dalla Sessana, Boys Caivanese ko

Weekend dedicato alla ventitreesima giornata del Girone A di Promozione. Il Castel Volturno approfitta di due disattenzioni della Boys Caivanese nel primo tempo e punisce. Nella ripresa, il tasso tecnico superiore consente ai padroni di casa di chiudere il match con un poker. Tripletta per De Lucia, in gol anche Pingue. Show nella sfida tra Cellole e Micri. Ospiti subito avanti con una vera e propria goleada: l’autorete di Capogrosso e i timbri della coppia Bosco-Martino consentono ai napoletani di andare largamente in vantaggio. La formazione locale crede nella rimonta e con tre rigori si fa sotto. Al 28’ penalty per fallo di mano e realizzazione di Sorrentino, poco prima dell’intervallo Palumbo va giù in area: rosso per De Simone e secondo rigore trasformato da Sorrentino. Ad avvio ripresa, lo stesso Palumbo aggancia il pareggio con un colpo di testa. La terza massima punizione, ancora di Sorrentino, arriva per secondo fallo di mano in area e regala il successo in una clamorosa rimonta al Cellole. La doppietta di Sanguineti non basta alla Puteolana 1909, il Casal di Principe pareggia con De Falco e Piscitelli. Tris del Rione Terra in trasferta contro il Teano: la doppietta di Mari spiana la strada verso i tre punti, la firma di Migliaccio mette in cassaforte il bottino. Botta e risposta tra Virtus Afragola e Sessana nella sfida disputata di mattina. Giallazzurri pericolosi subito con Vergara, poi poco più tardi con Spina. La reazione degli avversari arriva alla mezz’ora con un calcio d’angolo allontanato dalla difesa. Ad inizio ripresa, attorno al 57’, ci pensa Vergara a sbloccare la sfida con un destro a giro da ottima posizione che supera De Lucia. Non mancano le occasioni per il raddoppio, ma la beffa è dietro l’angolo e si concretizza a dieci minuti dalla fine: palla in profondità per Marraffino e diagonale che batte Speranza. La Neapolis vince sul campo della Nuova Napoli Nord: grigioro in vantaggio su errore della difesa all’11’, il raddoppio si registra al 76’. Nel finale Parisi accorcia e rende meno amara la sconfitta.

I risultati

Casal di Principe-Puteolana 1909 2-2, Sanguineti (P), Sanguineti (P), De Falco (CP), Piscitelli (CS)

Castel Volturno-Boys Caivanese 4-0, De Lucia (CV), De Lucia (CV), De Lucia (CV), Pingue (CV)

Cellole-Micri 4-3, aut. Capogrosso (M), Bosco (M), Martino (M), Sorrentino (C), Sorrentino (C), Palumbo (C), Sorrentino (C)

Teano-Rione Terra 0-3, Mari (RT), Mari (RT), Migliaccio (RT)

Virtus Afragola-Sessana 1-1, Vergara (VA), Marraffino (S)

Nuova Napoli Nord-Neapolis 1-2