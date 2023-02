Promozione Campania/Girone A - La Virtus Afragola ritrova il successo, bene anche Nuova Napoli Nord e Neapolis

Ventiduesima giornata del Girone A di Promozione, la Neapolis sorride dopo la vittoria interna contro il Casal di Principe. Un successo che permette ai grigioro di restare in scia della capolista Castelvolturno, di scena nel posticipo contro la Puteolana 1909. La doppia marcatura di Festa regala tre punti preziosi ai napoletani allo Stadio Vallefuoco. La Nuova Napoli Nord sbanca il rettangolo verde del Paolo Borsellino di Volla: decide la doppietta di Carmine Sinigaglia. La Boys Caivanese torna alla vittoria casalinga, superato di misura il Teano. Tanta fatica per i gialloverdi dopo l’espulsione al 5’ rimediata dal portiere Buonocore. Alla fine il match è sbloccato da De Chiara, in gol anche all’andata: si torna a gioire allo Stadio Papa di Cardito. Minimo risultato altresì per il Rione Terra che piega la Virtus Goti allo Stadio Chiovato di Bacoli. Decisiva la firma di Sardo nelle battute finali del primo tempo: Mari scappa a sinistra e crossa rasoterra, il calciatore flegreo arriva all’appuntamento con la rete sul secondo palo. Con due sigilli nella ripresa, la Virtus Afragola supera il Vitulazio a domicilio e ritrova i tre punti. Al 75’ rimpallo dal limite, sul pallone ci arrivano Esposito e Gagliano: il sinistro chirurgico di quest’ultimo fulmina Paolella. All’85’ taglio di Savino per Carnicelli che non manca l’impatto per il raddoppio.

I risultati

Micri-Nuova Napoli Nord 0-2, Sinigaglia (N), Sinigaglia (N)

Boys Caivanese-Teano 1-0, De Chiara (BC)

Neapolis-Casal di Principe 2-0, Festa (N), Festa (N)

Rione Terra-Virtus Goti 1-0, Sardo (RT)

Vitulazio-Virtus Afragola 0-2, Gagliano (VA), Carnicelli (VA)

Puteolana 1909-Castelvolturno domenica 19 febbraio ore 10.30