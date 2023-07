C'è il ritorno della Frattese 1928, ufficiale il cambio di denominazione

Un avvicendamento significativo e atteso per la realtà calcistica di Frattamaggiore. Il club nerostellato, tra i più attivi attualmente sul fronte calciomercato per l’allestimento di una rosa da vertice nel prossimo campionato di Promozione, annuncia ufficialmente il cambio di denominazione. Torna dunque la Frattese 1928: “Ti abbiamo sognato, bramato con tutte le nostre forze, lottato in campo e fuori con la speranza di riportarti a casa. Il giorno è arrivato: con rispetto e spirito di sacrificio, cammineremo fianco a fianco per diventare sempre più grandi. Bentornata Frattese”.