Il Givova Capri Anacapri è in Eccellenza: battuto il Solofra ai calci di rigore

L'Eccellenza è realtà. Dopo un gran campionato condotto nel Girone D di Promozione, il Givova Capri Anacapri conquista l'accesso alla categoria superiore con la vittoria nella finale playoff. Al San Costanzo, archiviato uno 0-0 con pochissime emozioni al termine dei supplementari, la brigata di Andrea Staiano supera il Solofra di Rocco Fiume dagli undici metri. Provvidenziali le parate di Prete: gialloblù sconfitti e isolani ammessi alla serie dilettantistica regionale più importante.

Partita bloccata, il canovaccio della gara è chiaro: entrambe non intendono scoprirsi. Al 4' Solitro si mette in evidenza a destra e pennalla per Buondonno che cerca la conclusione a rete: la difesa si oppone. Al 7' il reparto arretrato ospite è ancora attento su Buondonno. Al 13' il primo squillo degli irpini con un calcio di punizione che si spegne di poco fuori. Al 19' Giliberti, francobollato dagli avversari, libera un destro debole verso lo specchio. Al 32' stacco di Buondono sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la traiettoria di testa non è precisa. Al 38' i ragazzi di Fiume sono pericolosi con una botta dalla distanza: Prete para, il pallone finisce a Pappalardo che non è impeccabile. Al 42' proteste casalinghe per un presunto calcio di rigore, al 43' D'Amico risponde presente in due tempi su Buondonno.

La ripresa si apre con una buona chance per Di Benedetto che va vicino al bersaglio. Al 54' è una punizione di Esposito a finire alta sopra la traversa. Stesso esito, due minuti più tardi, per un tiro di Buondonno. Al 57' ancora Di Benedetto si ritaglia uno spazzio, ma Prete blocca senza problemi. Al 61' ottima occasione per i padroni di casa con un colpo di testa di Riccio su una palla inattiva di Esposito: il punteggio resta invariato. Al 63' Solitro prova a creare problemi agli avversari: il destro finisce fuori. A dieci dal termine, nuovamente il numero 7 calcia, questa volta col sinistro, e manda alto. Al 90' si gonfia la rete per i locali con il solito Principe, il direttore di gara invalida tutto per posizione di fuorigioco.

Nei tempi supplementari, Principe - su assistenza di Iovino - si divora il vantaggio. Al 93' Riccio svetta e non indirizza. Al 106', al primo affondo dei supplementari, gli ospiti sfiorano il gol. Al 111' Iovino accarezza l'idea dell'euro-giocata: il destro a giro termina poco distante dall'incrocio. Al 118' D'Amico neutralizza un tentativo di Principe. Ai calci di rigore, l'errore di Iovino non pesa per il Givova Capri Anacapri: Prete disinnesca due penalty e regala l'Eccellenza alla sua squadra.