Promozione Campania - Decimo turno alle porte: il programma delle squadre napoletane

Decima giornata del campionato di Promozione. Le squadre napoletane, inserite in tre dei quattro gironi della competizione, sono pronte ad affrontarsi dopo una settimana di lavoro. Nel Girone A spiccano due derby. Il primo è tra Neapolis e Virtus Afragola: i grigioro puntano a tenere il passo del Castelvolturno e sperano in un passo falso dei casertani per superarli in classifica, i gialloblù vogliono risalire la china e riscattare il brutto ko nell’ultimo turno. Il secondo vede coinvolte Boys Caivanese, attualmente in zona playoff, e Nuova Napoli Nord, decisa a scalare la graduatoria. Per il Rione Terra c’è l’esame Casal di Principe, il Micri ospita il Puglianello mentre per la Puteolana c’è il Cellole.

Uno straordinario Santa Maria la Carità, in testa alla classifica del Girone B e con un margine di nove punti sulle seconde, è atteso dallo scontro diretto con la Viribus sul suolo vesuviano. Il Punto di Svolta e l’Agerola, entrambe sul secondo gradino del podio, saranno impegnate in esterna rispettivamente contro Quartograd e Barano: due test tutt’altro che scontati e che attireranno i riflettori del torneo. Per l’Isola di Procida c’è il banco di prova Sant’Anastasia, mentre il Frattamaggiore farà visita al San Vito Positano. Cercola e Oratorio Don Guanella si affrontano per mettere alle spalle il momento ad intermittenza, il Terzigno andrà sul campo di uno dei due fanalini di coda: il San Sebastiano. L’altra squadra in zona retrocessione, la Vis Frattaminorese, dovrà provare a togliere il bottino alla Virtus Veusvio Ottaviano.

Occasione di sorpasso per il Cimitile nel Girone C? I granatieri, secondi e impegnati internamente contro il Gesualdo, potrebbero approfittare dello scontro diretto tra Baiano (terza in classifica) e Apice (capolista). Profumo di zona playoff per l’Ottaviano, in trasferta sul rettangolo del Montesarchio. Per il San Vitaliano c’è la partita casalinga con la Polisportiva Bisaccese.

Il programma delle napoletane nel Girone A

Neapolis-Virtus Afragola sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Vallefuoco

Puteolana 1909-Cellole sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Vezzuto-Marasco

Boys Caivanese-Nuova Napoli Nord domenica 13 novembre alle ore 11.00, Stadio Papa

Rione Terra-Casal di Principe domenica 13 novembre alle ore 11.00, Stadio Chiovato

Micri-Puglianello domenica 13 novembre alle ore 15.30, Stadio Borsellino

Il programma delle napoletane nel Girone B

San Sebastiano-Terzigno sabato 12 novembre alle ore 14.00, Stadio Capasso

Barano-Agerola sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Don Luigi di Iorio

Cercola-Oratorio Don Guanella Scampia sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Piccolo

Viribus-Santa Maria la Carità sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Comunale di Brusciano

Sant’Anastasia-Isola di Procida sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio De Cicco

San Vito Positano-Frattamaggiore sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio De Sica

Virtus Vesuvio Ottaviano-Vis Frattaminorese domenica 13 novembre alle ore 14.30, Stadio Comunale di Striano

Quartograd-Punto di Svolta domenica 13 novembre alle ore 15.00, Stadio Simpatia

Il programma delle napoletane nel Girone C

Cimitile-Gesualdo sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Sporting Club

Montesarchio-Ottaviano sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Allegretto

San Vitaliano-Polisportiva Bisaccese sabato 12 novembre alle ore 14.30, Stadio Comunale