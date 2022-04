Promozione Campania - Date ed orari di playoff e playout

Riflettori puntati sugli scontri diretti validi per gli spareggi di alta e bassa classifica dei campionati di Promozione. Lo scenario campano entra nel vivo e si appresta a vivere un weekend all’insegna degli appuntamenti in zona playoff e playout. Le squadre impegnate puntano al salto di torneo o mantenere l’attuale categoria. Diverse sono le partenopee attese dalle sfide del weekend, ecco l’elenco completo. Non ci sarà il Givova Capri Anacapri che accederà già alle fasi conclusive.

Playoff

Girone A

Polisportiva Sporting Pietrelcina-Ponte 30 aprile alle 16.30

Cellole-Sessana 30 aprile 16.30

Girone B

Cimitile-Bellizzi Irpino 30 aprile alle 16.30

Girone C

Rione Terra-Oratorio Don Guanella Scampia 30 aprile alle 16.30

Girone E

Sarnese-Prosangiorgese 30 aprile alle 16.30

Playout

Girone A

Virtus Goti-Lusciano 30 aprile alle 16.30

Girone B

Polisportivo Bisaccese-Castelpoto 30 aprile alle 16.30

Girone C

Puteolana 1909-Isola di Procida RINVIATA

Girone D

Atletico Pagani-San Sebastiano 30 aprile alle 16.00

Girone E

Real Palomonte-Academy Ebolitana 30 aprile alle 16.30