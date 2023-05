Il Rione Terra batte il Cimitile e conquista l'Eccellenza: i flegrei vincono la finale allo Sporting Club

Il Rione Terra riscrive un’altra pagina del calcio flegreo, la squadra di Ivan Canè vince la finalissima allo Sporting Club contro il Cimitile e strappa il pass per il prossimo campionato di Eccellenza. Agli uomini di Angelantonio Galluccio, reduci dal 3-1 rifilato alla Forza e Coraggio, non basta il momentaneo pareggio e il fattore casalingo. Gli ospiti mettono in cassaforte la vittoria più importante dopo aver superato gli ostacoli Sessana e Neapolis, Navarra e compagni non fanno sconti ai granatieri: il successo arriva nei tempi supplementari.

La partita si sblocca dopo diciotto minuti di gioco con la firma di Lucignano e Rione Terra che conduce la prima frazione. Ad avvio ripresa, invece, il Cimitile torna e pareggia con Del Sorbo al 55’. Il punteggio non cambia più nei minuti regolari e la finale va avanti nell’extra-time. I flegrei, con la sola vittoria a disposizione contro i due risultati su tre per i granatieri in virtù del miglior posizionamento in classifica, riescono a gonfiare la rete ancora con Lucignano al 112’. Un gol che fa esplodere il settore riservato al pubblico ospite, circa 100 tifosi a supporto. Ai padroni di casa, affiancati da 2mila spettatori, resta la delusione dopo un’ottima stagione disputata. Il club del presidente Sergio Di Bonito conquista un posto in Eccellenza: un traguardo prestigioso per la società.