Capitan Pellecchia resta all'Oratorio Don Guanella Scampia: "Questa è casa mia. La maglia fa parte di me"

La volontà di mister Fabio Esposito, subito dopo l'accordo per la permanenza, è stata netta: l'intenzione è quella di mantenere il blocco dell'ultima stagione. E l'Oratorio Don Guanella Scampia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la conferma del capitano Eduardo Pellecchia. Il bomber resterà un'altra annata alla corte dei biancoblù: "L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente riconfermato, per la stagione sportiva 2022/23, l'esperto attaccante Eduardo Pellecchia. Classe '86, professione bomber, leader nonché capitano della squadra, Pellecchia vestirà la maglia guanelliana nel campionato di Promozione per la quarta stagione consecutiva. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Messina, nella sua lunga carriera ha militato nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria vestendo le maglie di: US Arzanese 1924, San Giorgio, Nola, Portici, Real San Gennarello, Città di Qualiano, Puteolana 1909 e Acerrana".

L'intervista del club a Pellecchia

Sulla stagione conclusa: "Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, sicuramente sono soddisfatto più del risultato di gruppo che del mio campionato personale. Una serie di infortuni, sempre sullo stesso polpaccio, mi ha permesso di giocare solo 12-13 gare effettive dove sono riuscito a realizzare anche 7 reti. Ma so che potevo fare molto meglio senza gli infortuni".

Sul Don Guanella: "Il Don Guanella Scampia è casa mia ormai, questa società per me rappresenta una vera famiglia a cui sono molto legato. E se mai mi manderanno via, resterò finché il mio fisico reggerà. Il rapporto con dirigenti e mister è fantastico e molto trasparente. C'è un grande legame".

Sul mister: "Fabio Esposito lo conosco da circa quattro o cinque anni, devo dire che è un allenatore determinato, passionale. È uno che questa maglia la tiene cucita addosso, così come il direttore Gennaro Granato e tutti i membri dello staff. Come tecnico posso dire che è preparato e molto dinamico. Riesce a trasmetterci tutto ciò che serve per rendere al massimo. C'è un rapporto speciale con lui anche nella quotidianità".

Sulla prossima stagione: "Sicuramente vedremo, anche nella prossima stagione, un Don Guanella molto competitivo. Sono nove anni che milita in Promozione riuscendo a costruire sempre delle buone squadre. Quella dell'annata appena terminata è arrivata ad un risultato storico dove abbiamo riscritto la storia di questa società. Ma l'organizzazione e la pianificazione di questa società fanno la differenza come poche, anzi pochissime, in questa categoria".

Sul sogno playoff: "Assolutamente, si può ambire di nuovo ad un piazzamento in zona playoff. Abbiamo confermato tutto il gruppo. Ma, come precedentemente detto da mister Fabio Esposito, qualcuno ha deciso di partire, ma la società sta già lavorando per prendere validi calciatori. Servono uomini di valore e poi calciatori".

Sulla quarta stagione in maglia guanelliana: "Per me sarà la quarta stagione consecutiva in maglia guanelliana in Promozione. In questa società sto bene e non ho alcuna intenzione di cambiare aria. Mi sento come a casa. Sono il capitano e mi sento a 360° di poter rappresentare questa casacca perché sono uno che quando ha deciso di restare lo fa con il cuore e non a chiacchiere. Il Don Guanella Scampia fa parte di me e della mia famiglia".

Sugli obiettivi personali: "Sicuramente l'obiettivo è quello di tornare ai fasti del penultimo campionato disputato e portato a termine, ovvero quello 2018/19, dove ho realizzato 34 gol totali di cui 29 in campionato e 5 in Coppa Campania. Diciamo che voglio e desidero non avere infortuni ed essere a disposizione per dare il mio contributo".