FOTO | Promozione Campania - Svelati i calendari dei quattro gironi

Pomeriggio riservato alla pubblicazione dei calendari di Promozione Campania. In attesa del debutto della Coppa Campania, in programma nel weekend, le squadre si preparano ad affrontare il nuovo campionato che tornerà il 9 e il 10 settembre. Nelle scorse ore sono stati svelati i percorsi delle varie compagini campane nei quattro gironi. Di seguito, le immagini (clicca per ingrandire).