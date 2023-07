Promozione Campania - Il punto sul calciomercato e la raffica di ufficialità

Lavori in corso per le squadre napoletane impegnate nel prossimo campionato di Promozione Campania. In queste settimane tanti cambiamenti e avvicendamenti in entrata e in uscita. Boys Caivanese all'opera già da tempo, negli ultimi giorni non sono mancate le ufficialità. Annunciati il portiere Emanuele Testa, l'esterno Rosario Esposito, il jolly Luigi Vitale, il centrocampista Mariano Marotta, il trequartista Carlo Sacco e gli attaccanti Carmine Migliaccio, Bruno Di Pietro e Salvatore Cafaro. Conferme in casa Nuova Napoli Nord: Gianluigi Del Giudice, Vincenzo Petrone, Carmine Sinigaglia Jr, Antonio Parisi e Marco Parisi sono sicuri di un posto nel roster che affronterà la prossima stagione. Il club inoltre ha comunicato: “La società Nuova Napoli Nord comunica di aver presentato nei giorni scorsi l’iscrizione al campionato di Promozione. Depositata anche la domanda di ripescaggio per il campionato di Eccellenza”.

Il difensore Nicola Gallo e l'attaccante Alfonso De Lucia sono gli ultimi elementi inseriti nello scacchiere della Frattese. Acquisti altresì per il Punto di Svolta: presi il portiere Luigi Allocca, il difensore Salvatore Miccichè, i centrocampisti Alessio Gargiulo e Mattia Giorgio, gli attaccanti Pasquale Scielzo, Davide Di Micco e Giuseppe Carcatella. Confermati Antonio Di Dato e Andrea Ugramin. L'ultimo accordo, in ordine cronologico, è stato raggiunto con Daniele Di Micco. Ufficialità per il Sant'Anastasia, faranno parte della prossima annata biancoblù: Montaperto, Maresca, Selva, Caiazzo, Romano, Dell'Acqua, Palermo, Trambarulo, Vertola e Visone. La Viribus ha annunciato il suo nuovo allenatore, sarà Salvatore Tarantino a guidare la prima squadra. L'Oratorio Don Guanella Scampia ha salutato Fabio Esposito, Biagio Auletta è il tecnico che ha preso in eredità la panchina. Conferme per Dario Chianese, Antonio Grella, Emanuele Silvestre, Francesco Buonaurio, Pietro Torinelli, Mario Ramaglia, Biagio Sequino, Giuseppe Protano e Davide Cavaliere.

La Virtus Vesuvio San Gennarello ha deciso di andare avanti con mister Sabato Peluso. Ha salutato l'attaccante Tommaso Barra, ha rinnovato invece il centrocampista Domenico La Marca. In casa Terzigno è tornato a guidare la compagine Michele Califano. Confermati in rossonero Antonio Nunziata, Domenico Prisco, Sandro Ranieri, Simone D’Alesio, Raffaele Carrella. Gli acquisti sono stati Francesco Puccinelli, Ciro Zerlenga e Biagio Garofano. Il Cimitile ha confermato Carmine Di Meo ed ha accolto Renato Staffelli. La Fortitudo Campi Flegrei ha trattenuto Sergio Nicolella e ha ingaggiato il centrocampista Roberto Gaveglia. Il Pompei Soccer ha reso noti gli innesti di Niccolò Bartiromo e Mario Tammaro. Marchesa, il nuovo allenatore è Ciro Cirillo. Giuseppe Barra guiderà il Cardito Calcio: il club si è assicurato Gianluca Crispino, Francesco Riverso e Gennaro Gisonni. Il Marigliano, dopo aver confermato mister Natale Minichini, ha dato il via al mercato. Acquistati gli attaccanti Claudio Pagano e Giuseppe Marotta, il difensore Francesco Bove e la coppia di centrocampisti Gaetano Bracale-Franco Ildebrante.