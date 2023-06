Boys Caivanese ai nastri di partenza: subito cinque acquisti per il club gialloverde

La Boys Caivanese pensa già al prossimo campionato di Promozione. Nelle scorse ore c’è stato l’incontro della società con la stampa e con la piazza, il presidente Giacinto Russo ha illustrato la programmazione per il futuro. Presentato il primo sponsor della stagione con Adamo Guarino, ex presidente di Frattese e Puteolana, che supporterà il progetto gialloverde. Confermato tutto lo staff tecnico dello scorso anno con mister Giuseppe Dello Margio in panchina e il vice Pio Brianese. Il direttore sportivo Pasquale Marruzzella ha presentato subito cinque acquisti:

Carlo Sacco - centrocampista (ex Potenza, Ebolitana, Nola, Volla e Neapolis)

Bruno Di Pietro - attaccante (ex Gladiator, Albanova, Sorrento, Nola e Maddalonese)

Rosario Esposito (il Pocho) - esterno d'attacco (ex Gladiator, Internapoli, Faenza, Imola, Edilmer e Neapolis)

Mariano Marotta - centrocampista (ex Savoia, Caivanese, Isernia, Venafro, Ercolanese e Viribus)

Emanuele Testa - portiere (ex Don Guanella, San Sebastiano e Acerrana)