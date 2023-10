Promozione Campania, 7a giornata: la Neapolis c'è, la Frattese sbanca l'isola e scappa in vetta. Impresa Cardito, rammarico Saviano

Settima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

La Neapolis non molla e tiene il passo delle altre big in classifica. Blitz allo stadio Landieri di Scampia per la formazione grigioro che batte l’Oratorio Don Guanella Scampia e si assicura il bottino al triplice fischio. Per i biancoblù prosegue il momento altalenante, la squadra di Auletta resta in ultima posizione. L’impresa di giornata porta la firma del Cardito che passa di misura sul campo della capolista Polisportiva Puglianello. L’Isola di Procida cala il poker all’Alvignano, allo Spinetti non c’ partita con le tre marcature di De Luise e il gol di Vanzanella. Sconfitta interna per la Virtus Afragola Soccer, il Vitulazio si impone e complica la posizione dei rossoblù.

Isola di Procida-Alvignano 4-1, De Luise (P), De Luise (P), Tranquillo (A), De Luise (P), Vanzanella (P)

Oratorio Don Guanella Scampia-Neapolis 1-2

Polisportiva Puglianello-Cardito 0-1

Virtus Afragola Soccer-Vitulazio 0-2

Boys Caivanese-Fortitudo Campi Flegrei 1-0*

Nuova Napoli Nord-Virtus Liburia domenica 22 ottobre ore 11.00

Girone B

Qualcuno ha detto imbattibilità? La Frattese non fa sconti e anche sull’isola d’Ischia si prende la scena, demolito il Barano in rimonta. Ai padroni di casa, in lotta nella zona calda della classifica, non basta il vantaggio iniziale di Aloi. I nerostellati ribaltano tutto nel secondo tempo con De Lucia al 54’, Colella all’82’ e Scognamiglio al 92’. Fa tutto bene la Virtus San Gennarello sul campo del Massa Lubrense, sempre più giù in classifica. Nella prima trasferta in costiera la brigata di Peluso ne segna tre in una ripresa scoppiettante. Al 50’ Pelliccio sfrutta la profondità e crossa per Castiello, il colpo di testa sblocca il match. Al 76’ filtrante di Miranda per l’autore del gol che scarica di prima per Ambrosio, quest’ultimo a tu per tu non sbaglia e raddoppia. Lo 0-3 arriva nel finale e porta ancora la firma di Castiello, abile ad involarsi verso la porta e a depositare alle spalle di Alfano. Il San Vito Positano si afferma sulla Marchesa con la complicità di un’autorete. 2-2 tra Vico Equense e Boys Napoli Ponticelli, lo stesso risultato si registra nel match tra Ottaviano e Micri. Senza reti il confronto tra Sant’Agnello e Pompei Soccer.

Barano-Frattese 1-3, Aloi (B), De Lucia (F), Colella (F), Scognamiglio (F)

Ottaviano-Micri 2-2

Massa Lubrense-Virtus San Gennarello 0-3, Castiello (VSG), Ambrosio (VSG), Castiello (VSG)

San Vito Positano-Marchesa 1-0

Sant’Agnello-Pompei Soccer 0-0

Vico Equense-Boys Napoli Ponticelli 2-2, Percuoco (VE), Laureto (BN), Schettino (VE), Palmieri (BN)

Il Punto di Svolta-Viribus domenica 22 ottobre ore 11.00

MP San Giorgio-Sant’Anastasia domenica 22 ottobre ore 11.00

Girone C

Sconfitta a Grottaminarda per il Saviano, il team locale conquista la vittoria nel secondo tempo. Dopo una frazione iniziale chiusa in parità, con il gol di Cozzolino per i neroverdi, il Lions Grotta timbra di nuovo il cartellino e strappa i punti agli avversari. Il club napoletano sui social: “Ennesima clamorosa ingenuità da parte nostra che regaliamo un altro uomo per 70’. Nonostante tutto, riusciamo a restare in gara e sfioriamo il gol con un palo all’86’ colpito da Cozzolino che avrebbe realizzato, oltre alla doppietta, un gol da cineteca. Aspettando tempi migliori ed augurandoci che inizi a girare un po’ dalla nostra parte, restiamo sempre a testa alta in attesa della prossima partita”. Senza reti il testa a testa tra Sporting Pietrelcina e Terzigno.

Lions Grotta-Saviano 2-1, Riccio (LG), Flammia (LG), Cozzolino (S)

Sporting Pietrelcina-Terzigno 0-0

Cimitile-Carotenuto domenica 22 ottobre ore 15.30

Heraclea-San Vitaliano domenica 22 ottobre ore 15.30

Girone D

L’Agerola e la Virtus Stabia si ritrovano contro per la settima giornata del Girone D di Promozione. L’equilibrio regna allo stadio Comunale con le due squadre che restano distanti in classifica da appena una lunghezza: padroni di casa a quota 13, un punto in più per gli ospiti (14).

Agerola-Virtus Stabia 0-0

*IN AGGIORNAMENTO