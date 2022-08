Promozione Campania 2022/23 - Ecco i quattro gironi della prossima stagione

Il campionato di Promozione è alle porte, mancano poche settimane al ritorno sul rettangolo verde. Cambia il format rispetto alla scorsa stagione, saranno quattro i raggruppamenti e non cinque. Ben 64 le squadre inserite nella competizione, 16 per ogni gruppo che tiene conto della territorialità. Il Girone A è riservato alle compagini della zona nord di Napoli, nel Girone B spicca il rientro dell'Isola di Procida e una sola salernitana: il San Vito Positano. Ottaviano, Cimitile e San Vitaliano saranno tra le avversarie avellinesi e caudine del Girone C. Infine, il Girone D è quello interamente dedicato alle formazioni della Provincia di Salerno.