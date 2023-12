Promozione Campania, 13a giornata: bene Virtus Afragola, Boys Caivanese e Virtus Stabia. Il Punto di Svolta mette pressione alla Frattese

Tredicesima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Una vittoria fondamentale al Moccia per la Virtus Afragola, regolata la pratica Nuova Napoli Nord. Tre punti importanti per la compagine rossoblù che si lancia in classifica e mette nel mirino le posizioni di vertice. Il gol di Sardo non basta agli ospiti, Ronga e Mazza spingono la squadra di Del Prete al quarto successo consecutivo. L'Oratorio Don Guanella Scampia rallenta la Sessana: Pellecchia porta in vantaggio i padroni di casa con un calcio di rigore, Palumbo ristabilisce l'equilibrio poco prima dell'intervallo. La Boys Caivanese ritrova il sorriso, battuto il Villa Literno con un gol di Di Pietro nella frazione iniziale. Pesante sconfitta interna per la Fortitudo Campi Flegrei, l'Isola di Procida conquista un punto contro la Virtus Liburia.

Oratorio Don Guanella Scampia-Sessana 1-1, Pellecchia (ODGS), Palumbo (S)

Boys Caivanese-Villa Literno 1-0, Di Pietro (BC)

Virtus Afragola-Nuova Napoli Nord 2-1, Sardo (N), Ronga (VA), Mazza (VA)

Fortitudo Campi Flegrei-Casal di Principe 1-4

Isola di Procida-Virtus Liburia 1-1

Neapolis-Cardito in corso

Girone B

Il Punto di Svolta dilaga sul terreno di gioco del Vico Equense. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, gli ospiti rifilano una goleada ai costieri nella ripresa. Dopo l'autogol della formazione azzurro-oro, ci pensano Iattarelli, Chirullo, Paladino e Scielzo a regalare la vittoria a mister Ignudi. La Viribus passa sul rettangolo verde del Sant'Agnello con le reti di D'Avino e Falco. Stesso risultato in Barano-Sant'Anastasia e Ottaviano-San Giorgio (2-2).

Ottaviano-MP San Giorgio 2-2, Nebula (O), Fisio (SG), Ascione (SG), Sorrentino (O)

Barano-Sant'Anastasia 2-2

Sant'Agnello-Viribus 0-2, D'Avino (V), Falco (V)

Vico Equense-Il Punto di Svolta 0-5, aut. (PdS), Iattarelli (PdS), Chirullo (PdS), Paladino (PdS), Scielzo (PdS)

Boys Napoli Ponticelli-Pompei Soccer domenica 3 dicembre ore 11.00

Marchesa-Micri domenica 3 dicembre ore 14.30

San Vito Positano-Massa Lubrense domenica 3 dicembre ore 14.30

Frattese-Virtus San Gennarello domenica 3 dicembre ore 16.30

Girone C

FC Marigliano in zona playoff, Forza e Coraggio ko in casa. Sconfitte esterne invece per San Vitaliano e Terzigno, entrambe in lotta per evitare la retrocessione.

Forza e Coraggio-FC Marigliano 0-3, aut. (M), Nucci (M), Nucci (M)

Lions Montemiletto-San Vitaliano 3-1, Coquin (LM), Coquin (LM), Calvanico (SV), Starita (LM)

Virtus Goti-Terzigno 2-1, Polizzi (T), Marino (VG), Maietta (VG)

Saviano-Baiano domenica 3 dicembre ore 10.30

Cimitile-Savignanese domenica 3 dicembre ore 14.30

Girone D

Preziosa vittoria in trasferta per la Virtus Stabia, Pagano e Farriciello stendono l'Atletico Pagani. Scatto playoff per la Battipagliese, 3-0 all'Agerola.

Atletico Pagani-Virtus Stabia 0-2, Pagano (VS), Farriciello (VS)

Battipagliese-Agerola 3-0, Zoppino (B), Buonocore (B), Paciello (B)