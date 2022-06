Tre conferme per la Boys Caivanese: Buonocore, Aversano e Centanni restano in gialloverde

Stagione terminata con la permanenza in Promozione, l'obiettivo prefissato è stato acciuffato dalla squadra guidata da Giuseppe Dello Margio. La Boys Caivanese programma il futuro e si affida a tre calciatori locali. Come annunciato da una nota ufficiale, il club ha deciso di puntare ancora sul portiere Luigi Buonocore: il classe 1997 resterà ancora alla corte dei gialloverdi e sarà chiamato a difendere lo specchio. Proseguirà l'avventura col sodalizio anche Andrea Aversano, difensore ventiseienne che ha raggiunto l'accordo per il rinnovo. Resta alla Boys, infine, Emanuele Centanni: il calciatore dovrà prendere le redini del gioco offensivo della brigata. Primi tasselli di un organico che dovrà delinearsi col tempo: la società si muove con largo anticipo e decide di confermare tre caivanesi in rosa.