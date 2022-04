Processo sportivo su caso plusvalenze, chiesti 11 mesi di inibizione per De Laurentiis

Si è aperto a Roma il primo giorno del processo sportivo sulle plusvalenze che interessa 11 club italiani, tra cui anche il Napoli.

Per quanto riguarda il club partenopeo, la Procura della Figc ha chiesto 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis ed una multa di 392mila euro per la società.

Chiesti, inoltre, come riporta Sky Sport, per i componenti del cda Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis e Valentina De Laurentiis 6 mesi e 10 giorni di inibizione, e per Andrea Chiavelli 9 mesi e 15 giorni.

Per quanto concerne la Juventus, invece, la Procura federale ha chiesto 16 mesi e 10 giorni di inibizione per l'ex dg Fabio Paratici, 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli, 8 per Pavel Nedved e 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini.