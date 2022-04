Processo plusvalenze: prosciolti tutti i club e i dirigenti deferiti

Il Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare, presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto in primo grado tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Figc per il caso plusvalenze.

La decisione è stata presa nella Camera di consiglio tenuta in modalità videoconferenza. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni.

Nessuna inibizione, dunque, per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e per gli altri componenti del cda azzurro, nè ammende economiche per il club partenopeo.