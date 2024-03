Intervista interrotta, la Uefa apre un procedimento nei confronti di De Laurentiis: cosa rischia

La disciplinare dell'Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di Aurelio De Laurentiis, per violazione delle regole sui media, dopo che il patron azzurro aveva interrotto un'intervista di Politano a Sky Sport, da bordocampo, alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona.

Al presidente del Napoli - riferisce l'Ansa - sono imputate la violazione delle norme di comportamento, e in particolare le "regole base di una buona condotta" (art. 11.2.b). In questi casi, il rischio è una multa in denaro.