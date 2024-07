Napoli, presentazione ‘bagnata’ a Dimaro. Conte ai tifosi: “Saremo leoni”

Presentazione 'bagnata' e si spera fortunata per il Napoli a Dimaro. I calciatori azzurri e lo staff tecnico si sono presentati ai tifosi in piazza, come di consueto nel ritiro estivo in Trentino.

A salire per primo sul palco è stato mister Antonio Conte, che ha preso il microfono dallo speaker ufficiale del club partenopeo, Daniele 'Decibel' Bellini, per parlare ai supporters presenti.

Alla richiesta dei tifosi di saltare al coro "Chi non salta è juventino", l'ex ct della Nazionale ha chiarito: "Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non posso fare. Noi allenatori, in particolare, dobbiamo cercare di dare sempre l’esempio. Quello che vi posso dire, però, è che oggi voi avete il primo tifoso del Napoli sul palco".

"Sono molto soddisfatto di questo inizio ritiro. Sta andando bene, senza intoppi. Dai ragazzi c’è grande disponibilità. I tifosi ci stanno trasmettendo tanto entusiasmo e noi dobbiamo restituirlo. Abbiate fiducia e pazienza. Noi cercheremo di fare cose importanti", ha proseguito l'allenatore del Napoli.

Il pubblico dalla platea ha chiesto 11 leoni. “E noi lo saremo”, ha concluso Conte.

Dopo la presentazione dello staff tecnico, medico e di tutta la rosa (con Victor Osimhen tra i più applauditi dalla gente), chiusura con l'ormai tradizionale balletto dello storico magazziniere azzurro Tommaso Starace e con 'O surdato 'nnammurato.