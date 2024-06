Presentazione Antonio Conte, tifosi azzurri all'esterno di Palazzo Reale per l'allenatore | FOTO

"Ho ricevuto già tanto affetto in queste settimane e ora non mi resta che ripagare tutto questo. Non mi era mai accaduto in passato". Così Antonio Conte ha esordito nel corso della presentazione da nuovo allenatore del Napoli.

E in effetti all'esterno di Palazzo Reale erano circa un centinaio i tifosi che hanno voluto salutare l'ex ct della Nazionale per la sua prima ufficiale nelle vesti di nuovo tecnico azzurro, nella speranza che l'arrivo del trainer salentino possa rappresentare un nuovo inizio per la squadra partenopea dopo la stagione oltremodo deludente appena conclusa.