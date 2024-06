Presentazione di Conte in un luogo iconico di Napoli, San Gregorio Armeno si 'propone'

In città oramai si attende solo l'annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. E negli ultimi giorni si è parlato a lungo di una presentazione in grande stile in un luogo iconico del capoluogo campano, dal teatro San Carlo a Palazzo Reale.

Ecco che allora da San Gregorio Armeno arriva la proposta per pensare di presentare il tecnico salentino in uno dei posti simbolo del centro cittadino: "Il calcio deve ripartire dal popolo. Dopo aver appreso che l'idea di presentare il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte al teatro San Carlo, non sarebbe stata più considerata, abbiamo ricevuto la notizia che si cerca una location. San Gregorio Armeno, vetrina e luogo dell'eccellenza artigianale del popolo napoletano nel mondo, 'si fa avanti', e in maniera totalmente gratuita", afferma il presidente delle botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano.

"Dopo l'anno particolare che il calcio Napoli ha trascorso, e con esso tutti gli amanti della squadra partenopea, non possiamo non ripartire con le figure iconiche e artistiche del popolo napoletano. E' giusto che i calciatori passino anche per i luoghi simbolo del popolo verace ed autentico. San Gregorio Armeno è sempre più una vetrina sul mondo, dove milioni di cittadini e turisti passeggiano ogni anno, ma dove soprattutto passa un'energia scaramantica non indifferente, e una buona dose di fortuna, forse, andrebbe ritrovata da quella squadra che lo scorso anno ci ha regalato grandi emozioni. Per questo, l'associazione dei Bottegai di San Gregorio Armeno si fa avanti. Siamo a disposizione per qualsiasi evento la società vorrà organizzare per presentare il nuovo allenatore, e non solo", conclude Capuano.