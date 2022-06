Pozzuoli in campo per l'iniziativa "Un Goal per l'Ucraina": partecipano ASD Puteolana, Rione Terra e Puteolana 1909

Una giornata di sport e di solidarietà dopo la conclusione della stagione sportiva. Le formazioni di Pozzuoli e i cadetti dell'Accademia Aeronautica sono scesi in campo per segnare "Un goal per l'Ucraina" allo Stadio Domenico Conte. All'iniziativa hanno partecipato la Puteolana (promossa in Serie D, ndr), il Rione Terra e la Puteolana 1909. Un'idea promossa dal Rotary Club di Pozzuoli, col supporto dell’associazione Maria Rannello per l’infanzia, dell’Accademia Aeronautica e delle società calcistiche coinvolte, ha permesso una giornata di calcio fortemente improntata alla solidarietà. L'intento è stato quello di raccogliere fondi per l’Ucraina mediante la vendita dei biglietti per devolverne il ricavato in beneficenza.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento espressa anche dal presidente del Rione Terra e vice-presidente del Rotary Club Sergio Di Bonito: "Hanno partecipato in molti alla manifestazione, non solo venendo allo stadio ma anche partecipando con il solo acquisto del biglietto. Un gesto bellissimo per una causa molto nobile, come testimoniato anche dal fatto che i cadetti e i tesserati delle tre società puteolane hanno giocato insieme, in squadre miste e senza alcuna rivalità. Il calcio deve unire e non dividere, ed è esattamente quello che è accaduto oggi".

Il match è terminato 4-2 per i ragazzi che hanno vestito la casacca del Rione Terra, adattata per l'occasione. Divertimento e spensieratezza in una giornata che si è rivelata utile ad una causa importante.