Il Sorrento è proiettato alla semifinale di ritorno, allo Stadio Italia arriva il Lumezzane: le ultime sui biglietti

Un ko maturato nelle battute finali del match. Il Sorrento è uscito sconfitto dalla gara d’andata della semifinale della Poule Scudetto, allo Stadio Saleri ha sorriso il Lumezzane con un successo arrivato nel recupero del secondo tempo. Partita ben giocata dalla squadra di Vincenzo Maiuri, brava a trovare anche il momentaneo vantaggio nella frazione iniziale con uno stacco di Simonetti. Soltanto nelle fasi finali dell'incontro è tornata in vita la formazione rossoblù, complice anche la superiorità numerica dopo l’espulsione di Herrera: Pisano e Spini hanno ribaltato il risultato e regalato il primo round ai padroni di casa.

Le due compagini si ritroveranno l’una davanti all’altra per il confronto di ritorno domenica 4 giugno alle ore 14.30 allo Stadio Italia. Ai rossoneri servirà la rimonta per garantirsi un posto nella finalissima che assegnerà il tricolore. Sarà altresì l’ultimo appuntamento stagionale in casa per i costieri che chiamano a raccolta il pubblico amico. Questi i prezzi dei biglietti e le modalità di vendita degli stessi:

Tribuna centrale - 15 euro

Tribuna laterale - 10 euro

Ridotto donne e under 18 (fino a sabato 03 giugno) - 5 euro

Settore ospiti - 10 euro + diritti di prevendita (biglietti acquistabili online al seguente link https://www.go2.it/evento/sorrento_vs_lumezzane/6727 oppure il giorno della gara presso il botteghino del settore ospiti dello stadio "Italia" di Sorrento)

Under 14 - ingresso gratuito