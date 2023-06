Il Sorrento non si ferma, Gaetani e La Monica mandano il Lumezzane al tappeto: i rossoneri conquistano la finale della Poule Scudetto

Il Sorrento si prende la finale della Poule Scudetto. Dopo la sconfitta all’andata, la squadra di Vincenzo Maiuri ribalta il Lumezzane allo Stadio Italia e va a caccia del titolo di Campione d’Italia di Serie D. Successo interno per Cacace e compagni che fanno esultare l’impianto rossonero nell’ultimo impegno stagionale tra le mura amiche.

La cronaca si apre con le fasi di studio tra le due formazioni, poi prima azione interessante dei rossoneri al 9’. Cross dalla destra per Scala che tenta la sponda per Petito, passaggio corto e la difesa intercetta. Tegola per i padroni di casa poco dopo il quarto d’ora di gioco con Cuccurullo costretto al cambio: al suo posto Maresca. Al 24’ i rossoblù si rendono pericolosi con un tiro al volo di Calì dal limite dell’area di rigore, la retroguardia devia in angolo. Alla mezz’ora grande occasione per i costieri. Cacace approfitta della disattenzione di Tortelli e apre sulla sinistra per Scala, il pallone arriva in area piccola dalle parti di Badje che controlla e calcia: Filigheddu è reattivo e si oppone con il piede. Nel finale di primo tempo trema il Sorrento, il Lumezzane va vicino alla rete con un incrocio dei pali colpito da Pisano.

Ad avvio ripresa mister Maiuri si gioca la carta Gaetani, Scala invece resta negli spogliatoi. E proprio il neo-entrato al 58’ insacca. Incornata di Cacace e respinta corta del portiere, Gaetani si avventa sul pallone e gonfia la rete. Al 62’ incredibile chance divorata da Petito che va via in contropiede, complice il baricentro alto degli ospiti, e tenta il dribbling su Filigheddu: l’estremo difensore toglie il pallone dalla disponibilità del numero 10. Dieci minuti più tardi, Petito si gira e controlla dal limite: la conclusione termina di poco alta sulla traversa. A dieci dal 90’ altra potenziale opportunità sprecata dal Sorrento, con Petito e La Monica che non riescono a finalizzare una ripartenza. All’86’ si concretizza il raddoppio locale: La Monica stacca su un piazzato dalla trequarti e sigla il 2-0. Dopo sei minuti di recupero si chiude il match: Lumezzane ko, i rossoneri volano in finale.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace, Fusco, Scala (46’ Gaetani), Cuccurullo (19’ Maresca), Badje (83’ Simonetti), Petito (93’ Bisceglia), Erradi (83’ Selvaggio). A disposizione: Cervellera, Tufano, Potenza, Gargiulo. Allenatore: Maiuri

Lumezzane: Filigheddu, Troiani, Tortelli, Pisano, Rigo, Calì, Pesce, Poledri, Antonelli, Spini, Parravicini. A disposizione: Tota, Parodi, Pogliano, Tomas, Sperti, Squarzoni, Alessandro, Mauri, Forte. Allenatore: Franzini

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori 58’ Gaetani (S), 86’ La Monica (S)

Ammoniti: Erradi, La Monica, Cacace (S), Spini, Sperti (L)