Verso Potenza-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Massimo rispetto per gli avversari, ma volontà di ottenere un risultato utile per la missione stagionale. Così Walter Novellino ha presentato la sfida sul campo del Potenza per la sua Juve Stabia. Le Vespe, proveniente da tre risultati utili consecutivi e dalla vittoria nel derby contro la Paganese, puntano a restare agganciati ai playoff. Allo Stadio Alfredo Viviani andrà in scena la partita contro una squadra in lotta per la salvezza. La brigata di Pasquale Arleo vuole dare continuità al prezioso successo conseguito in Campania sul rettangolo verde della Turris. Dunque, i novanta minuti del penultimo turno potrebbero riservare importanti novità - vista anche la contemporaneità degli altri impegni - per le formazioni sopraccitate.

La truppa locale potrebbe varare il 4-3-1-2, il grande assente è l'ex di turno Romero: c'è Cuppone pronto a sostituirlo ed affiancare il collega Salvemini. Oltre all'attaccante, il tecnico è disposto a concedere minuti anche a Cargnelutti che rientra in difesa e affianca Gigli. Matino e Coccia saranno gli esterni, con Nigro dirottato in panchina. Conferme in mediana per Sandri, Ricci e Costa Ferreira. Sulla trequarti agirà Guaita, in gol a Torre del Greco. Qualche defezione altresì per Novellino che dovrà fare a meno di Eusepi, Evacuo e De Silvestro. Possibile ritorno al 3-4-3 per i gialloblè, con il trio Tonucci-Troest-Caldore davanti a Dini. Scaccabarozzi e Panico sulle laterali, mentre Schiavi e Altobelli mirano alla titolarità a centrocampo. In attacco c'è il tridente leggero: Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna.

Il fischio d’inizio del Viviani è fissato alle ore 17.30 di sabato 16 aprile e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti della Serie C.

Potenza (4-3-1-2): Marcone, Matino, Cargnelutti, Gigli, Coccia, Sandri, Ricci, Costa Ferreira, Guaita, Salvemini, Cuppone. Allenatore: Arleo

Juve Stabia (3-4-3): Dini; Tonucci, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Schiavi, Altobelli, Panico; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna. ?Allenatore: Novellino