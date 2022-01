Napoli, emerso un altro caso di positività al Covid nel gruppo: altri tamponi in attesa di essere riprocessati

E' emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Napoli attualmente a Torino. In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte, un componente dello staff tecnico è risultato positivo al virus. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Il club azzurro rende noto, inoltre, che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati.

A questo punto entra in gioco anche l'Asl di Torino, che potrebbe prendere provvedimenti. La situazione è in costante evoluzione.

Regna incertezza anche sulle sorti di tre calciatori azzurri, Rrahmani, Lobotka e Zielinski, messi in quarantena dall'Asl Napoli 2 Nord poichè non ancora vaccinati con terza dose (con seconda dose ricevuta da più di 120 giorni), ma regolarmente volati in Piemonte con la squadra.