Portici, gli ultras contro Emanuele Filiberto: apparso uno striscione in città

Lo scorso 22 giugno il Portici ha annunciato la svolta societaria, appena quattro giorni più tardi la Casa Reale Holding SpA ha comunicato l’ingresso nell’organigramma azzurro. Terza squadra in Campania ereditata da Emanuele Filiberto, dopo Savoia e Real Aversa. Un avvicendamento che non è passato inosservato e che ha trovato una netta opposizione da parte della tifoseria locale. La risposta degli ultras del Portici è arrivata con uno striscione in città: “Questa cordata appartiene ad una casata da noi disprezzata. La vostra presenza sarà sempre indesiderata”.